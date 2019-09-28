В Красноярске два подростка с непростой судьбой напали на прохожего

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-28T07:18:16+03:00

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В Красноярске два семнадцатилетних подростка напали на прохожего. Произошло это в середине июля текущего года в Ленинском районе. Товарищи встретили незнакомого им молодого человека и решили поживиться. План созрел моментально. Один со спины толкнул потерпевшего, а когда тот упал, второй ударил по ноге металлическим предметом, а затем – кулаком в лицо. Добыча составила всего 400 рублей, заодно прихватили сотовый телефон, который стоил 4 тысячи.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, оба подростка с непростой судьбой. Первый – воспитанник детского дома, куда попал два года назад. Он учится в одной из школ города. В 2017 году его осудили за грабеж.

Второй подельник приехал в краевой центр из Пировского района, где проживал с опекунами, учится в Монтажном колледже и живет в общежитии.После проверки на молодых людей завели уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU