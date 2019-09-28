СЕГОДНЯ 05:34 2019-09-28T05:34:00+03:00

В Железногорске три человека поддались панике и лишились всех своих сбережений Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Железногорске три человека поддались панике и лишились всех своих сбережений. Они попались на удочку мошенника, который действовал по уже знакомой схеме, играя на психологии своих жертв.

27 сентября в дежурную часть города поступило сразу три похожих заявления – от женщины и двух мужчин, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. Позвонившим им незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщал, что заметил подозрительные транзакции с их счетов и убеждал потерпевших, что карты срочно нужно заблокировать.

- Обеспокоенные владельцы карт, не совершавшие операций по списанию сбережений, сообщали сведения, которые требовал от них лжесотрудник банка (а именно – номер карты и CVC-пароль на ее оборотной стороне). После этого мошенник похищал денежные средства со счетов потерпевших, - прокомментировали в полиции.

Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. Заведено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU