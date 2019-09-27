2019-09-27T17:15:43+03:00
Дом. Семья

«Неделю просидели без еды и воды»: двух «персов» дважды за жизнь выкинули на улицу, но они выжили

Котики истощены, нуждаются в срочном лечении и надежном друге
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Неделю просидели без еды и воды»: в Красноярске спасают двух персидских котов, оставшихся без хозяйки Фото: соцсети«Неделю просидели без еды и воды»: в Красноярске спасают двух персидских котов, оставшихся без хозяйки Фото: соцсети
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Двух персидских котов сердобольная жительница Красноярска подобрала на улице, пожалела. Худ,щие, несмотря на богатую шерсть, голодные и обессиленные - они никому не были нужны. Она тоже жила одиноко - почтенный возраст, инвалидность, никого из близких нет. Вот и решила женщина пригреть двух бродяг. Сколько могла - комила и ухаживала. А потом, как говорится, пришел ее час. И вчерашние бродяги вновь остались одни. Около недели сидели в квартире без еды и воды... Когда все-таки люди пришли, вместо плошки корма просто снова выкинули их на улицу.

- Работники ближайшего зоомагазина отвезли несчастных в клинику «Лимпопо», - рассказали волонтеры приюта собачьих сердец «Верность». - При обследовании тест показал слабую полоску, - это предполагает чуму... Сейчас кошки находятся в другой клинике, сданы анализы. Анализ крови плохой, у кошек истощение, обезвоживание, болят глаза. Мы очень надеемся на вашу помощь!

Если можете помочь, звоните кураторам малышей, тел: Скачкова Анна - 89029243384, Сатдарова Екатерина - 89135679270.

ИСТОЧНИК KP.RU

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