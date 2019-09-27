В Красноярском крае пенсию до прожиточного минимума поднимут 105 тысячам человек

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-27T16:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Красноярского края утвердили программу сооцподдержки населения до 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам министра соцполитики Ирины Пастуховой, общее финансирование соцпрграмм в ближайшие три года составит 84,5 миллиарда рублей. При этом 30 миллиардов выделят уже в следующем году. Обещают проиндексировать все имеющиеся меры соцподдержки - на 3,9 процента.

Из новшеств - в следующем году страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной. В связи с этим введены адресная матпомощь на зубные протезы, единовременная помощь - на ремонт жилья и компенсация расходов на проезд, если ветеран решит попутешествовать по краю в дни празднования Победы. Что касается рядовых пенсионеров, то и их постараются поддержать. - Со следующего года, с учетом изменений федерального законодательства, органы социальной защиты по месту жительства граждан будут осуществлять региональную социальную доплату к пенсии до установленной величины прожиточного минимума пенсионера в крае (на сегодняшний день прожиточный минимум составляет 10 039 рублей). Эту выплату в крае получат около 105 тысяч человек, - рассказали в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU