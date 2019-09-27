2019-09-27T16:13:51+03:00
Политика

В Красноярском крае пенсию до прожиточного минимума поднимут 105 тысячам человек

В правительстве утвердили программу о соцподдержке до 2022 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярском крае пенсию до прожиточного минимума поднимут 105 тысячам человекВ Красноярском крае пенсию до прожиточного минимума поднимут 105 тысячам человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярского края утвердили программу сооцподдержки населения до 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам министра соцполитики Ирины Пастуховой, общее финансирование соцпрграмм в ближайшие три года составит 84,5 миллиарда рублей. При этом 30 миллиардов выделят уже в следующем году. Обещают проиндексировать все имеющиеся меры соцподдержки - на 3,9 процента.

Из новшеств - в следующем году страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной. В связи с этим введены адресная матпомощь на зубные протезы, единовременная помощь - на ремонт жилья и компенсация расходов на проезд, если ветеран решит попутешествовать по краю в дни празднования Победы. Что касается рядовых пенсионеров, то и их постараются поддержать. - Со следующего года, с учетом изменений федерального законодательства, органы социальной защиты по месту жительства граждан будут осуществлять региональную социальную доплату к пенсии до установленной величины прожиточного минимума пенсионера в крае (на сегодняшний день прожиточный минимум составляет 10 039 рублей). Эту выплату в крае получат около 105 тысяч человек, - рассказали в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители 4-месячной девочки, которую выбросили из окна, были под наркотиками
В Красноярске избивший школьника физрук извинился перед семьей и его простили
В музее имени Сурикова впервые в истории края проходит выставка династии художников
В Красноярске группа беременных от Толи девушек решила разобраться с ним через СМИ
Директора института и руководителя образовательного центра СФУ заподозрили в мошенничестве
Надпись «Я люблю тебя» и служба городовых опозорили многоэтажку в Красноярске
Решение проблем обманутых дольщиков обойдется в 2,5 миллиарда рублей
В центре Красноярска вновь открывается отремонтированный травмпункт
Энергетики провели учения по ликвидации аварий в Западных районах края
Павел Ростовцев назначен новым министром спорта Красноярского края
Красноярцам навсегда запретят парковаться и оставлять машины у МixMax
Пьяный житель Красноярска угнал у покупателя проданную машину
Полиция поймала лесорубов, уничтоживших сосну и березу на 16 миллионов рублей
Чиновникам хотят вдвое увеличить штрафы за отписки и препятствие в работе депутатов