Родители 4-месячной девочки, которую выбросили из окна, были под наркотиками
В Красноярске продолжается следствие по громкому делу о гибели 4-месячной девочки. Напомним, в августе ребенка выкинул из окна отец. Соседи рассказали, что семья неблагополучная: постоянные скандалы, ор и пьянки - для родителей обычное дело. К слову, органы опеки уже изымали у них годовалого мальчика - якобы те исправились. Но шокировавшая город гибель ребенка подтвердила обратное - и не думали. В тот же день отца малышки задержали за убийство. А сейчас следователи рассказали: в день смерти девочки и отец, и мать были под наркотиками.
- Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию оба родителя погибшего ребенка в момент совершения преступления находились в состоянии наркотического опьянения, - рассказал замруководителя регионального СК Павел Курочкин.
Кроме того, следствие проверяет органы опеки. Не исключено, что их халатность могла привести к гибели ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU