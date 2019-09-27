2019-09-27T14:08:33+03:00
Происшествия

Родители 4-месячной девочки, которую выбросили из окна, были под наркотиками

В Красноярске продолжается расследование громкого дела
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Родители 4-месячной девочки, которую выбросили из окна, были под наркотиками Фото: СК по Красноярскому краюРодители 4-месячной девочки, которую выбросили из окна, были под наркотиками Фото: СК по Красноярскому краю
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В Красноярске продолжается следствие по громкому делу о гибели 4-месячной девочки. Напомним, в августе ребенка выкинул из окна отец. Соседи рассказали, что семья неблагополучная: постоянные скандалы, ор и пьянки - для родителей обычное дело. К слову, органы опеки уже изымали у них годовалого мальчика - якобы те исправились. Но шокировавшая город гибель ребенка подтвердила обратное - и не думали. В тот же день отца малышки задержали за убийство. А сейчас следователи рассказали: в день смерти девочки и отец, и мать были под наркотиками.

- Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию оба родителя погибшего ребенка в момент совершения преступления находились в состоянии наркотического опьянения, - рассказал замруководителя регионального СК Павел Курочкин.

Кроме того, следствие проверяет органы опеки. Не исключено, что их халатность могла привести к гибели ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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