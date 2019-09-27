В Красноярске избивший школьника физрук извинился перед семьей и его простили

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-27T13:47:47+03:00

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История с избиением первоклассника в школе № 16, возмутившая красноярцев, подошла к завершению. Напомним, случилось все в начале сентября, на уроке физкультуры. Физрук взял за горло и ударил 7-летнего Руслана Н., а затем смотрел, как другие дети его избивают. Причина - плохо себя вел, баловался на уроке. Мать мальчика написала заявление в полицию, а управление образования Красноярска начало проверку происшествия. После продолжительных разбирательств стороны все-таки пришли к компромиссу и примирились, сообщил адвокат семьи мальчика. По его словам, физрук извинился. И дело не дошло до суда.

- Мать мальчика не собирается его переводить в другую школу, хочет, чтобы ребенок продолжал учиться именно в этой, - рассказал адвокат Владимир Васин. - Преподаватель принес извинения и его простили. Конфликт исчерпан.

И семья, и преподаватель посчитали, что интересы ребенка важнее конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU