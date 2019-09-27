В музее имени Сурикова впервые в истории края проходит выставка династии художников

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-27T13:16:13+03:00

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Талант передается из поколения в поколение в семье красноярских художников Тамары Мирошкиной, Евгения Кобытева и их дочери Веры Полынской. И впервые в истории Красноярского края есть возможность увидеть работы всех членов династи. С 12 сентября по 4 октября в музее имени Сурикова проходит выставка их работ. А 28 сентября вход сюда, как и в другие музеи города, бесплатный. Расскажем немного об этой удивительной семье.

Тамара Мирошкина (мать). Ее работы воспевают женское начало в искусстве - цветы, беззаботный мир детства и материнства. Особенная способность художницы – увидеть и передать что-то прекрасное в простом и будничном.

Евгений Кобытев (отец). Его работы, наоборот, - о сильных и мужественных людях, они навеяны образами Великой Отечественной войны и темой концлагерей.

Вера Полынская (дочь). В ее произведениях можно заметить лучшие черты творчества родителей – искренность и легкость. Художница пишет архитектурные и природные пейзажи и натюрморты.

В экспозиции представлены 100 произведений живописи и графики из фондов музея Сурикова, Красноярского краевого краеведческого музея, Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Кроме того, здесь же представлены полотна из личной коллекции семьи.

К слову, «Комсомольская правда» - Красноярск уже писала об этой династии художников, которые оставили большой след в истории города.

Где: пр. Мира, 12.

Сколько стоит: 150 рублей. Заказ экскурсий – от 200 рублей.

Справки и запись на экскурсии по тел.: 8 (391)212-22-50.

ИСТОЧНИК KP.RU