Директора института и руководителя образовательного центра СФУ заподозрили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-27T11:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комимет заподозрил в мошенничестве сразу двух крупных руководителей института нефти и газа СФУ. Речь идет о директоре и руководителе научно образовательного центра, сообщает пресс-служба краевого Следкома. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). При этом мошенническая схема в вузе действовала не один год. Руководители, по данным следствия, заключали незаконные договоры возмездного оказания услуг.

- Предметом договоров являлись услуги, фактически входившие в их трудовые обязанности, выполнение которых должно было ими быть осуществлено в рамках трудовых правоотношений, - пояснили в следствии. - На основании заключенных договоров им были перечислены денежные средства, принадлежащие ФГАОУ ВО «СФУ» в размере более 2 миллионов рублей.

Теперь мужчину ждут допросы, документы изъяты и проверяются следствием. К слову, каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU