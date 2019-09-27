2019-09-27T11:13:14+03:00
Общество

Надпись «Я люблю тебя» и служба городовых опозорили многоэтажку в Красноярске

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Надпись «Я люблю тебя» и служба городовых опозорили многоэтажку в Красноярске Фото: служба городовыхНадпись «Я люблю тебя» и служба городовых опозорили многоэтажку в Красноярске Фото: служба городовых
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Доска позора в Инстаграме службы городовых Красноярска пополнилась домом на Железнодорожников, 11. Не устроило городовых в многоэтажке многое. Но больше всего - страстное признание чьей-то жены: «Я люблю тебя. Твоя жена». Ну, не смогла женщина сдержать эмоций. Самовыразилась вот таким неказистым способом, а теперь весь дом, можно сказать, краснеет за эту стрость. Впрочем, не только аляповатая надпись стала причиной, по которой дом «опозорили» городовые.

- Надписи и объявления на фасаде здания, мусор и заросли травы на территории – все это нарушает требования по содержанию жилого дома, - считают городовые.

К слову, уборка надписей и объявлений с фасада - задача управляющей компании. В данном случае - организация «Пилигрим». Не секрет, что такие незамысловатые признания украшают многие многоэтажки в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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