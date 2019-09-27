2019-09-27T10:47:22+03:00
Общество

Решение проблем обманутых дольщиков обойдется в 2,5 миллиарда рублей

До конца ноября ноября в Красноярске начнут работу в этом направлении
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярский край выделит на решение проблем обманутых дольщиков 2,5 миллиарда рублейКрасноярский край выделит на решение проблем обманутых дольщиков 2,5 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярского края планируют создать в регионе фонд, который займется решением проблем обманутых дольщиков. Об этом уже не раз сообщалось, однако, по данным минстроя региона, работать фонд начнет в кротчайшие сроки. 2,5 миллиарда рублей выделят из бюджета Красноярского края и федеральной казны, чтобы помочь пострадавшим людям.

Первым делом в список объектов, по которым предстоит принять решение фонду, войдут 10 недостроенных домов «Реставрации» и 2 дома «Сибстройинвеста». Добавим, что проект закона о помощи обманутым дольщикам неоднократно отправляли на доработку. Прокуроры усмотрели в нем коррупциогенный фактор. Что касается самих дольщиков, то они пока ждут решения вопроса и периодически выходя на митинги под знаменами бездомного полка.

Директор строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко сбежал от правосудия в Италию, однако там был задержан. От его действий пострадали 1,3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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