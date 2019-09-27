В центре Красноярска вновь открывается отремонтированный травмпункт

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-27T10:26:15+03:00

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После ремонта откроет свои двери травмпункт в Центральном районе Красноярска, сообщили в региональном минздраве. 1 октября, в 08.00 травмпункт на Ленина, 150 возобновит прием пациентов. Напомним, ранее его закрыли, чтобы провести косметический ремонт в помещениях. Пациентов Центрального и Железнодорожного районов все это время принимали на Баумана.

Работы в травмпункте шли с июля. За это время в порядок привели холл, гардероб, регистратуру. Рабочие установили пандусы для ограниченных в движении пациентов, заменили двери. В министерстве здравоохранения говорят, что общая стоимость ремонта составила 2 миллиона рублей. Деньги на него выделила казна Красноярского края. Есть и новшества, которые, без сомнения, облегчат жизнь и пациентов, и врачей - новый цифровой рентгенаппарат. Он обошелся в 12 миллионов рублей. Новая медтехника поможет увеличить пропускную способность рентген-кабинета.

ИСТОЧНИК KP.RU