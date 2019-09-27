Энергетики провели учения по ликвидации аварий в Западных районах края

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-27T09:59:15+03:00

Такие учения в компании всегда проходят неожиданно, и сами участвующие о них заранее не знают

Изменить размер текста: A A

Специалисты красноярского филиала Россети Сибирь провели учения - отрабатывали взаимодействие при ликвидации аварийных ситуаций. Как рассказали в компании, таким образом энергетики готовятся к отопительному сезону. Оперативно реагировать на возможные ЧП учились энергетики Канского, Дзержинского, Абанского и Тасеевского районов края. Участвовали 43 человека и 11 единиц техники.

По сценарию из-за сильного ветра и мороза произошел надлом опоры линии электропередачи. Необходимо было за максимально короткий срок заменить опору и не допустить продолжительного ограничения энергоснабжения. Отработано все в деталях: от получения наряда до полной ликвидации.

- Мы живем в Сибири, где морозы, сильный ветер и мокрый снег не являются редкостью. Более того, аналогичная ситуация с надломом опоры уже была в практике филиала в начале 2000-х годов. Поэтому в преддверии осенне-зимнего периода необходимо провести тренировки, чтобы исключить возможность внештатных ситуаций, а заодно отработать взаимодействие не только между энергетиками, но также с представителями служб ГО и ЧС и муниципальных властей», - рассказал директор производственного объединения «Восточные электрические сети» Красноярского филиала Андрей Айзятов.

Добавим, что такие же учения прошли во всех регионах присутствия Россети Сибирь. Всего мероприятиях задействованы 494 человека, 169 единиц техники филиалов и обществ под управлением Россети Сибирь. Всего запланировано 9 подобных учений. Легенда, к слову, у каждого своя и заранее никому из участников не известна. Тренировки носят внезапный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU