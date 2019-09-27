Павел Ростовцев назначен новым министром спорта Красноярского края
В правительстве Красноярского края - новые назначения. Портфель министра спорта получил Павел Ростовцев. Напомним, разговоры о его скором назначении в кулуарах ходили давно. Накануне губернатор края Александр Усс подписал распоряжения. Однако это не все. Кресло руководителя краевого агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития займет Денис Антонов.
СПРАВКА «КП»
Ростовцев Павел Александрович
Дата и место рождения: 21 сентября 1971 года, Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Образование: высшее; Ковровский технологический институт, инженер-механик (1996); Красноярское училище олимпийского резерва, педагог по физической культуре и спорту (2002); Владимирский юридический институт Министерства юстиции Российской Федерации, юрист (2003).
Общественно-политическая жизнь: в 2003 году избирался членом комитета спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU); в 2004 году избирался членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета России; 2013—2015 — депутат Красноярского городского Совета депутатов; член Общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Антонов Денис Александрович
Дата рождения: 12 октября 1977 года
Образование: окончил Сибирский государственный технологический университетв 1999 году.
Денис Антонов является участником Губернаторского управленческого резерва.
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