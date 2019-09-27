Павел Ростовцев назначен новым министром спорта Красноярского края

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-27T09:34:39+03:00

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В правительстве Красноярского края - новые назначения. Портфель министра спорта получил Павел Ростовцев. Напомним, разговоры о его скором назначении в кулуарах ходили давно. Накануне губернатор края Александр Усс подписал распоряжения. Однако это не все. Кресло руководителя краевого агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития займет Денис Антонов.

СПРАВКА «КП»

Ростовцев Павел Александрович

Дата и место рождения: 21 сентября 1971 года, Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Образование: высшее; Ковровский технологический институт, инженер-механик (1996); Красноярское училище олимпийского резерва, педагог по физической культуре и спорту (2002); Владимирский юридический институт Министерства юстиции Российской Федерации, юрист (2003).

Общественно-политическая жизнь: в 2003 году избирался членом комитета спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU); в 2004 году избирался членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета России; 2013—2015 — депутат Красноярского городского Совета депутатов; член Общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Антонов Денис Александрович

Дата рождения: 12 октября 1977 года

Образование: окончил Сибирский государственный технологический университетв 1999 году.

Денис Антонов является участником Губернаторского управленческого резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU