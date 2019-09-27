Красноярцам навсегда запретят парковаться и оставлять машины у МixMax

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-27T09:10:41+03:00

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Красноярцам запретят парковаться и оставлять машины в районе МixMax, сообщает Ньюслаб. Навсегда. Запрет начнет действовать с субботы, 28 сентября. Уже в эти выходные парковка рядом с выставочным центром прекратит свою работу. Напомним, что решение по поводу парковки и стоянки на Телевизорной приняли еще в начале месяца. Автомобили нарушителей будут тут же эвакуировать.

Кроме того, нельзя будет парковаться на дороге вдоль выставочного центра до пересечения Киренского со Свободным - остановка и стоянка здесь будет строго запрещена. Водителей предупредят соответствующими дорожными знаками. А тех, кому этого будет недостаточно, обещают эвакуировать на штрафстоянку. Все это, по задумке администрации, увеличит пропускную способность Свободного. Добавим, что сейчас водители используют этот участок в качестве объездной дороги - при пробках, которые не редкость на пересечении Свободного и Высотной.

ИСТОЧНИК KP.RU