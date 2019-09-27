2019-09-27T05:55:53+03:00
Происшествия

Полиция поймала лесорубов, уничтоживших сосну и березу на 16 миллионов рублей

Незаконные рубки проходили в Курагинском лесничестве Красноярского края
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Порядка 400 деревьев успели уничтожить черные лесорубы в Курагинском лесничестве Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Рубка проводилась незаконно, и ущерб от нее составил более 16 миллионов рублей. Незаконно здесь рубили сосну и березу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний руководитель предприятия, - рассказали в полиции.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК России (Незаконная рубка лесных насаждений). В данный момент мужчина находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ущер от действий предпринимателя оценивается, как особо крупный. Добавим, что в последнее время из-за череды скандалов в лесной отрасли (в том числе связанных и с пожарами) в Красноярском крае усилен контроль за лесозаготовками

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный житель Красноярска угнал у покупателя проданную машину
Чиновникам хотят вдвое увеличить штрафы за отписки и препятствие в работе депутатов
«ПластЕлин, тАчилка и ступенки»: в красноярской школе учителя показали родителям презентацию с ошибками
Ранее судимого учителя школы поймали пьяным за рулем в Красноярске
Житель Хакасии стал жертвой своей соседки
В Красноярском крае жителей 11 сел заставляли платить за мифический вывоз мусора
Лучший психолог МЧС России работает в Красноярском крае
В Красноярск под конвоем привезли юриста, обманывавшего горожан
Под Красноярском полностью сгорели две дачи
Покупка краевым отделением Пенсионного фонда здания за 130 миллионов рублей оказалась незаконной
В Туве мать в воспитательных целях систематически избивала 15-летнюю дочь
В Красноярск придут ветер, первый снег и гололедица
У красноярцев есть шанс посмотреть фильм «Джокер» на день раньше официальной премьеры
Всех под наблюдение: в красноярских школах устанавливают видеокамеры
Красноярские депутаты намерены уволить нового главу департамента городского хозяйства
Власти Красноярска опубликовали список убежищ: где можно укрыться на случай катастрофы
В Красноярске ревнивец убил жену и затем попал под поезд
В Красноярске закрывают все фонтаны: сезон окончен
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Tele2 выходит на биржу
В Красноярске пройдет международный конкурс скрипачей
В Октябрьском районе Красноярска на весь день отключили горячую воду