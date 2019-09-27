Полиция поймала лесорубов, уничтоживших сосну и березу на 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:55 2019-09-27T05:55:53+03:00

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Порядка 400 деревьев успели уничтожить черные лесорубы в Курагинском лесничестве Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Рубка проводилась незаконно, и ущерб от нее составил более 16 миллионов рублей. Незаконно здесь рубили сосну и березу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний руководитель предприятия, - рассказали в полиции.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК России (Незаконная рубка лесных насаждений). В данный момент мужчина находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ущер от действий предпринимателя оценивается, как особо крупный. Добавим, что в последнее время из-за череды скандалов в лесной отрасли (в том числе связанных и с пожарами) в Красноярском крае усилен контроль за лесозаготовками

ИСТОЧНИК KP.RU