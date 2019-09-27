Чиновникам хотят вдвое увеличить штрафы за отписки и препятствие в работе депутатов

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-27T05:30:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Заксобрания планируют жесче контролировать чиновников, сообщает ТВК. Штрафы за отписки хотят увеличить вдвое. Речь идет о непредоставлении информации по депутатским запросам. Законопроект на эту тему рассмотрят на ближайшей сессии. По задумке авторов проекта, штрафы за непредоставление информации по депутатскому запросу необходимо поднять до 4 тысяч рублей, а за препятствие в работе депутатов - до 6 тысяч рублей.

К слову, с такой инициативой 26 сентября выступил комитетт по безопасности и защите прав граждан. Уже 3 октября, на очередной сессии, законопроект будут рекомендовать региональному парламенту принять в первом чтении. Впрочем, не факт, что он пройдет, поскольку, как сообщили в пресс-службе Заксобрания, у прокуроров и ряда экспертов Заксобрания имеются вопросы. Надзорники считают, что штрафы необходимо привести в соответствие с Кодексом об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU