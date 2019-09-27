2019-09-27T04:22:17+03:00
Общество

«ПластЕлин, тАчилка и ступенки»: в красноярской школе учителя показали родителям презентацию с ошибками

Произошло все в школе № 155 во время выступления директора
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«ПластЕлин, тАчилка и ступенки»: в красноярской школе родителям показали презентацию с ошибками Фото: ТВК«ПластЕлин, тАчилка и ступенки»: в красноярской школе родителям показали презентацию с ошибками Фото: ТВК
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Велик и могуч русский язык. Вот только осилить его могут далеко не все. К примеру, в красноярской школе № 155 с орфографией проблемы. Накануне здесь проходило родительское собрание, выступал директор, а в презентации у него - ошибка на ошибке. И если некоторые из них можно списать на банальные опечатки (чего не бывает, когда торопишься), то пластЕлин и тАчилка - ни в какие ворота. Фото с собрания разместил паблик ТВК в соцсетях.

- Набирала текст, наверное, секретарша из приемной директора, а их принимают на работу для разных целей, - предположили пользователи соцсетей. - Повесила оба объявления, и вряд ли кто-то читал из педагогов. Печально все, но разных подобных ошибок сейчас много и в учебниках.

Кто знает, кто именно готовил презентацию директора, и как ошибки туда прокрались. Но факт остается фактом - в этой школе требуется тотальный диктант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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