«ПластЕлин, тАчилка и ступенки»: в красноярской школе учителя показали родителям презентацию с ошибками

СЕГОДНЯ 04:21 2019-09-27T04:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Велик и могуч русский язык. Вот только осилить его могут далеко не все. К примеру, в красноярской школе № 155 с орфографией проблемы. Накануне здесь проходило родительское собрание, выступал директор, а в презентации у него - ошибка на ошибке. И если некоторые из них можно списать на банальные опечатки (чего не бывает, когда торопишься), то пластЕлин и тАчилка - ни в какие ворота. Фото с собрания разместил паблик ТВК в соцсетях.

- Набирала текст, наверное, секретарша из приемной директора, а их принимают на работу для разных целей, - предположили пользователи соцсетей. - Повесила оба объявления, и вряд ли кто-то читал из педагогов. Печально все, но разных подобных ошибок сейчас много и в учебниках.

Кто знает, кто именно готовил презентацию директора, и как ошибки туда прокрались. Но факт остается фактом - в этой школе требуется тотальный диктант.

ИСТОЧНИК KP.RU