Житель Хакасии стал жертвой своей соседки

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-26T18:49:52+03:00

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Житель хакасского села Таштыпа стал жертвой своей соседки. 34-летняя дама воспользовалась его отсутствием и обчистила его дом. Причем сделала это так, что позавидует любой медвежатник.

А дело было так. Мужчина как-то проговорился, что у него дома есть деньги. Информация эта дошла до ушей соседки. Она проследила, когда сельчанин отлучится, тайком пробралась к нему, взломала входную дверь и, найдя добычу, так же незаметно удалилась.

Мужчина обнаружил следы вора и тут же обратился в полицию. Оперативники поначалу искали злоумышленника – мужчину. Однако вскоре поняли, что ошиблись: нарушительницей закона оказалась женщина. К тому времени она уже успела потратить «на шпильки» 35 тысяч из украденных 36. Так что полицейские изъяли у нее только тысячу. Но компенсировать ущерб ей все равно придется. На соседку завели уголовное дело, ей грозит до 5 лет лишения свободы, за это время она успеет отработать и возместить потерпевшему все, что украла.

ИСТОЧНИК KP.RU