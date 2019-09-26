2019-09-26T18:14:18+03:00
Общество

В Красноярском крае жителей 11 сел заставляли платить за мифический вывоз мусора

Оператор деньги брал исправно, а обязательства не выполнял
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае жителей 11 сел заставляли платить за мифический вывоз мусораВ Красноярском крае жителей 11 сел заставляли платить за мифический вывоз мусораФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ирбейском районе жителей 11 сел заставляли платить за мифический вывоз мусора. Оператор – компания «Агрокомплект» - деньги за услугу собирал исправно. Должникам выставлял претензии и грозил разборками в суде. А на самом деле свои обязанности не исполнял: в последний раз твердые бытовые отходы там выводили три месяца назад.

- В нарушение требований федерального законодательства услуга по вывозу ТКО жителям сел Ирбейское, Юдино и Маловка, деревень Александровка, Козыла, Коростелево, Латынцево, Чухломино, Нагорная, Малый Ирбей и поселка Изумрудный Ирбейского района региональным оператором не оказывалась с 30 июня 2019 года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Виновному сотруднику компании вынесли выговор. А вот деньги, которые региональный оператор получил от населения за неоказанную услугу, придется вернуть полностью – более 660 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Хакасии стал жертвой своей соседки
Лучший психолог МЧС России работает в Красноярском крае
В Красноярск под конвоем привезли юриста, обманывавшего горожан
Под Красноярском полностью сгорели две дачи
Покупка краевым отделением Пенсионного фонда здания за 130 миллионов рублей оказалась незаконной
В Туве мать в воспитательных целях систематически избивала 15-летнюю дочь
В Красноярск придут ветер, первый снег и гололедица
У красноярцев есть шанс посмотреть фильм «Джокер» на день раньше официальной премьеры
Всех под наблюдение: в красноярских школах устанавливают видеокамеры
Красноярские депутаты намерены уволить нового главу департамента городского хозяйства
Власти Красноярска опубликовали список убежищ: где можно укрыться на случай катастрофы
В Красноярске ревнивец убил жену и затем попал под поезд
В Красноярске закрывают все фонтаны: сезон окончен
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Tele2 выходит на биржу
В Красноярске пройдет международный конкурс скрипачей
В Октябрьском районе Красноярска на весь день отключили горячую воду