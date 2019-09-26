В Красноярском крае жителей 11 сел заставляли платить за мифический вывоз мусора

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-26T18:14:18+03:00

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В Ирбейском районе жителей 11 сел заставляли платить за мифический вывоз мусора. Оператор – компания «Агрокомплект» - деньги за услугу собирал исправно. Должникам выставлял претензии и грозил разборками в суде. А на самом деле свои обязанности не исполнял: в последний раз твердые бытовые отходы там выводили три месяца назад.

- В нарушение требований федерального законодательства услуга по вывозу ТКО жителям сел Ирбейское, Юдино и Маловка, деревень Александровка, Козыла, Коростелево, Латынцево, Чухломино, Нагорная, Малый Ирбей и поселка Изумрудный Ирбейского района региональным оператором не оказывалась с 30 июня 2019 года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Виновному сотруднику компании вынесли выговор. А вот деньги, которые региональный оператор получил от населения за неоказанную услугу, придется вернуть полностью – более 660 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU