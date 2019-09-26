2019-09-26T17:48:56+03:00
Общество

Лучший психолог МЧС России работает в Красноярском крае

Это Екатерина Рева из Минусинска
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Лучший психолог МЧС России работает в Красноярском крае. Екатерина Рева - в центре. Фото: пресс-служба МЧСЛучший психолог МЧС России работает в Красноярском крае. Екатерина Рева - в центре. Фото: пресс-служба МЧС
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Лучший психолог МЧС России работает в Красноярском крае. Победительницей конкурса стала Екатерина Рева из Минусинска. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, на прошлой неделе в Москве собрались около 100 психологов МЧС со всех регионов страны. Там прошла научно-практическая конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» и были подведены итоги деятельности психологов.

Конкурс проходил в два этапа. Первый – дистанционный, в нем в режиме оффлайн участвовали 95 специалистов. Лучшие девять психологов прошли во второй тур, который на днях состоялся в столице. Конкурсанты соревновались в самопрезентации и практических навыках, которые потребовались при решении ситуационных задач.

На втором месте Юлия Плужникова, старший психолог-инспектор из Ростовской области. На третьем – Елизавета Духина из Крыма.

Добавим, что Екатерина Рева стала лучшим психологом в России в юбилейном году, так как психологической службе МЧС России исполнилось 20 лет. Сама Екатерина работает в системе МЧС с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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