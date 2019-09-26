В Красноярск под конвоем привезли юриста, обманывавшего горожан
В Красноярск под конвоем привезли юриста, подозреваемого в серии мошенничеств под видом оказания юридических услуг населения. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции города. Там рассказали о результатах расследования, которое проводят сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
В Красноярск под конвоем привезли юриста, обманывавшего горожан.
Предварительно установлено, что 39-летний подозреваемый с 2014 года руководил юридической фирмой. К нему приходили клиенты, которым нужна была различная юридическая помощь. Мужчина заключал с ними договоры на условиях предоплаты. Затем какое-то время делал вид, что занимается их проблемами, хотя на самом деле ничего не делал.
Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями, составила более 730 тысяч рублей. В 2018 году организация прекратила свою деятельность, а директор уехал из краевого центра. Его объявили в федеральный розыск и нашли на территории Крыма, задержали и доставили в Красноярск.
Стражи правопорядка просят граждан, пострадавших от действий задержанного, обращаться в ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» по адресу: Красноярск, проспект Металлургов, 33а/1. Либо на телефон дежурной части: (391) 227-19-95.
ИСТОЧНИК KP.RU