Под Красноярском полностью сгорели две дачи

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-26T16:39:34+03:00

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Крупный пожар произошел сегодня днем, 26 сентября, в поселке Дрокино под Красноярском. На густо застроенной улице полностью сгорели две дачи. До приезда пожарных машин спасали здания от огня всей улицей, однако безуспешно. Удалось отстоять только баню и некоторые вещи, остальное – дотла.

Очевидец Павел Стабров поделился информацией с «ТВК Красноярск»:

- Это соседи, от нас до них – метров 200. 2 дома рядом стояли. Пожарные, конечно, приехали и все потушили, но дома к тому времени уже почти сгорели. Восстановлению не подлежат. Хозяйственные постройки? Баня – живая, гараж с контейнером тоже. 2 машины пожарные было, третья подъезжала и менялась с кем-то. Хозяева были на месте, мы им мебель помогали вытаскивать. Невесело себя чувствуют. Пока ничего не говорят – времени не было. Спасать помогали все.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Но есть информация, что сначала загорелся один дом, а затем сильный ветер перекинул пламя на рядом стоящий дом.

ИСТОЧНИК KP.RU