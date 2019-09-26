В Туве мать в воспитательных целях систематически избивала 15-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-26T14:02:51+03:00

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В столице Тувы, Кызыле, мать систематически избивала свою 15-летнюю дочь-подростка. 37-летняя женщина воспитывает, если это можно назвать воспитанием, пятерых детей. При этом часто бывает в состоянии алкогольного опьянения. В такие моменты в ней просыпается «педагог» и она начинает избивать старшую дочь из-за любых провинностей, а чаще – и вовсе без причины.

Две недели назад в дом по звонку соседей нагрянули сотрудники полиции и ужаснулись увиденному. Пострадавшую девочку тут же забрали из семьи и увезли сначала в больницу, затем поместили в Центр социальной помощи семье и детям в Кызыле. С девочкой работает психолог. Решается вопрос и по четырем младшим детям.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской полиции, в отношении женщины дознавателем возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU