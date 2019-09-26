2019-09-26T13:37:46+03:00
Общество

В Красноярск придут ветер, первый снег и гололедица

А по ночам столбик термометра опустится ниже нуля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярск придут ветер, первый снег и гололедицаВ Красноярск придут ветер, первый снег и гололедицаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярск приходит осень. Специалисты МЧС предупредили: в центральных и южных районах края уже завтра, 27 сентября, ожидается мокрый снег и небольшой ветер, которые принесут с собой гололедицу. Так что нужно приготовиться к погодному сюрпризу: достать теплую одежду и обувь. А автомобилистам – сменить летние шины на зимние, если планируется загородные поездки.

По информации специалистов Гидрометцентра температура воздуха в пятницу 27 сентября и субботу 28 сентября составит 11 градусов, ночью – от минус 1 до 2 градусов. И далее – на понижение: дневная температура 29 сентября – 10 градусов, 30 сентября – 7, а 1 октября и вовсе 6 градусов.

В южных районах края, например, в Ермаковском, Шушенском и Минусинском районах, будет на 4 – 5 градусов теплее, чем в Красноярске. На севере края уже поздняя осень, там столбик термометра в ближайшие дни едва поднимется выше плюс 2 – 4 градусов. И на острове Диксоне уже вовсю идет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24