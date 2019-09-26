СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-26T12:55:52+03:00

У красноярцев есть шанс посмотреть фильм «Джокер» на день раньше официальной премьеры. Предоставлено "Мори Синема"

Для этого нужно выполнить одно условие

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У красноярцев есть шанс посмотреть «Джокер» на день раньше официальной премьеры. Это один из самых ожидаемых фильмов этого года, созданный режиссером, соавтором сценария и продюсером Тоддом Филипсом, в котором он показал свое оригинальное видение культового злодея. Филлипс рассказывает о жизни человека, который старается найти свое место в разрозненном обществе Готэма.

Трижды номинированный на «Оскар» актер Хоаким Феникс снялся в главной роли, вместе с ним актерский состав возглавил оскароносный Роберт Де Ниро. Также в фильме играют Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Кален, Гленн Флешлер, Билл Кэмп и другие.

Специальный предпремьерный показ «Джокера» пройдет в кинотеатре «Мори Синема» 2 октября в 19:30. Чтобы получить уникальную возможность посмотреть драму на день раньше официального релиза, нужно стать участником розыгрыша билетов в нашей группе «Комсомольская правда – Красноярск».

Добавим, что перед показом фильма состоится фотосессия с главным героем.

ИСТОЧНИК KP.RU