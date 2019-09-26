Красноярские депутаты намерены уволить нового главу департамента городского хозяйства

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-26T11:55:20+03:00

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Красноярские депутаты намерены добиться увольнения руководителя департамента городского хозяйства Юрия Савина. Его назначили чуть более месяца назад, а теперь его работой недовольны и горожане, и их представители. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил депутат Роман Крастелев:

- Комиссия по горхозяйству городского Совета признала работу департамента городского хозяйства неудовлетворительной и рекомендовала уволить Савина Ю.А. как профнепригодного. Почти все коллеги сошлись во мнении, что департамент работает только после получения соответствующего представления надзорного органа. Сегодня, чтобы поменяли лампочку в фонаре или скосить траву им нужно предписание прокуратуры. Сами же только декорированием подсветки вантового моста могут заниматься.

Главные причины недовольства красноярцев в последнее время, которые составили антирейтинг чиновника, это продолжающаяся вырубка деревьев и снос исторического забора вокруг Троицкого кладбища.

Напомним, что год назад вырубка берез и лиственниц на улице 9 Мая стоила должности замначальнику УДИБа Александру Горленко. Правда, он обжаловал это решение в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU