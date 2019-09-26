2019-09-26T11:18:21+03:00
Общество

Власти Красноярска опубликовали список убежищ: где можно укрыться на случай катастрофы

Они есть в каждом районе города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Красноярска опубликовали список убежищ: где можно укрыться на случай катастрофыВласти Красноярска опубликовали список убежищ: где можно укрыться на случай катастрофыФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска опубликовали список убежищ, где можно укрыться на случай техногенной или природной катастрофы. О том, что такие сооружения должны быть, многие горожане знают, но по какому адресу находятся, куда бежать, если завоют сирены? На сайте мэрии появился документ, подписанный главой города Сергеем Ереминым. И там – полный список по районам, с указанием точного адреса и количеством мест.

- Железнодорожный район: спортзал ДК Железнодорожников на проспекте Мира, 131; лицей №7 на улице Менжинского, 15. Рассчитаны на 285 человек каждый.

- Кировский район: спортзал СФУ в переулке Вузовском, 5а; лицей №6 на Кутузова, 52 и лицей № 6 на Кутузова, 72. Общая вместимость 446 человек.

- Ленинский район: городской ДК «Правобережный» на Коломенской, 25 и ДК 1 мая на улице Юности, 16. Два пункта рассчитаны на 906 человек.

- Свердловский район: Дом спорта «Спартак» на Красрабе, 145 и монтажный колледж на Матросова, 15. Вместимость двух пунктов – 661 человек.

- Советский район: Медицинский университет на Партизана Железняка, 1 и школе №154 на Молокова, 6. Вместимость – 438 человек.

- Центральный район: школа № 27 на Конституции СССР, 19 и школа № 10 на Ленина, 114. Могут вместить 489 человек.

Итого общая вместимость убежищ – 3787 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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