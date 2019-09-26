В Красноярске ревнивец убил жену и затем попал под поезд

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-26T11:38:40+03:00

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Жуткая история произошла в Свердловском районе Красноярска в начале сентября. В один день погибла пожилая супружеская пара. Предположительно, 56-летняя женщина стала жертвой своего ревнивого 60-летнего мужа, которого затем нашли мертвым на железнодорожных путях. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

Женщина торговала на Колхозном рынке, ее супруг занимался частным извозом. Что произошло между ними в тот роковой день, пока неизвестно. Соседи говорят: накануне вечером слышали, как они громко ссорились. Затем все стихло. А ранним утром, около 7 часов, мужчину сбил поезд. От полученных травм он скончался на месте.

Придя к ним в дом, сотрудники полиции нашли и его супругу со множественными ранами головы, предположительно, это и стал причиной ее смерти. А рядом была записка «За измену». Улики указывают на то, что записку написал погибший муж. Но следствие разберется.

ИСТОЧНИК KP.RU