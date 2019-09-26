2019-09-26T09:17:35+03:00
Общество

ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 SMS для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тысяч рублей в месяц).

Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:

В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.

Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении ВТБ Мобайл. По услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.

Подробная информация о ВТБ Мобайл доступна на vtbmobile.ru.

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