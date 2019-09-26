В Красноярске пройдет международный конкурс скрипачей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-26T09:08:25+03:00

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В Красноярске планируется провести международный конкурс скрипачей. Губернатор края Александр Усс вместе с инициатором конкурса Виктором Третьяковым обсудили перспективу музыкального соревнования молодых талантов на сибирской земле.

Напомним, Виктор Третьяков – почетный гражданин Красноярска, народный артист СССР, скрипач, дирижер и профессор. Первый конкурс состоялся в 2018 году. Тогда в нем принял участие 21 музыкант из 11 стран мира. Маэстро возглавил жюри и провел для молодых музыкантов серию мастер-классов.

- Такие конкурсы во многом способствуют популяризации культуры и искусства в обществе. Нужно обязательно двигаться вперед. Тем более потенциал для этого у вас имеется, – отметил глава региона.

В ответ именитый музыкант поблагодарил за поддержку. По его словам, конкурс вызовет массу положительных эмоций у ценителей искусства. Добавим, что проведение различных культурных, спортивных и других массовых мероприятий стало доброй традицией Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU