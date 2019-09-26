В Октябрьском районе Красноярска на весь день отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-26T08:24:55+03:00

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В Октябрьском районе Красноярска на весь день отключили горячу воду. Жители возмущаются и пишут гневные посты в соцсетях и мессенджерах: почему их не предупредили? Ведь вместе с горячей водой пропало и отопление. У диспетчеров службы 005 что-то узнать по-быстрому не получается из-за большого количества звонков в очереди. Кто-то даже запаниковал от отсутствия информации: вдруг какое ЧП на трубопроводе?

Между тем информация у горожан не совсем корректная. На самом деле отключили не весь Октябрьский район, а только несколько домов на улицах, которые обслуживают АО «КТТК» и ООО «КрасТЭК». Там с 8 утра до 22 вечера проводят врезку нового подающего теплопровода. О своих планах коммунальщики сообщали заранее, но, видимо, объявление не донесли до потребителей.

Итак, под отключение попали:

- Советская 128, 128а, 137, 135;

- Бабушкина 41, 41д;

- Годенко, 1;

- Серова 38;

- Киренского 65, 67, 69, 71;

- Можайского 23;

- Пролетарская 136, 136б, 153, 155, 157 Храм;

- Свободный 66к (коттеджи), 66д, 75, 75 ст. 3;

- 2-я Хабаровская 4, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU