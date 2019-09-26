2019-09-26T08:11:31+03:00
Общество

В Красноярском крае от укуса клещей умерли 4 человека

Специалисты подводят итоги прошедшего сезона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае от укуса клещей умерли 4 человекаВ Красноярском крае от укуса клещей умерли 4 человекаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае от укуса клещей умерли 4 человека. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Там подводят итоги прошедшего сезона. Статистика такова, что в период с середины марта и до настоящего времени с жалобами на присасывание клещей обратились 18967 человек, тогда как в 2018 году пострадавших было 15174.

Было зарегистрировано 263 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Показатель составил 9,1 на 100 тысяч населения (7,0 за аналогичный период 2018 года) и не превысил среднемноголетний уровень (14,6). 88 % заболевших – взрослые. Четверо умерших не были вакцинированы.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 64,2 % обратившихся, которые не были привиты. В том числе 62% - дети.

А в целом количество граждан, которые стараются обезопасить себя от последствий укуса клещей путем вакцинации, в крае увеличилось с 11,7 до 32,8 %. Специалисты напоминают, что сейчас наступил самый подходящий период, чтобы сделать прививку на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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