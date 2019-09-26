2019-09-26T08:37:09+03:00
Происшествия

В Красноярске директор управляющей компании перевел на счет сантехника 2,6 миллиона рублей

Теперь подробностями перечисления занимаются следователи [Эксклюзив КП]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске директор управляющей компании перевел на счет сантехника 2,6 миллионов рублейВ Красноярске директор управляющей компании перевел на счет сантехника 2,6 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске директор одной из управляющих компания перевел на счет своего сантехника более 2,6 миллионов рублей. Теперь подробностями сомнительных перечислений занимаются следователи – за какие такие заслуги рядовой работник коммунальной службы получил баснословную зарплату.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, УК «Гвардейский парк» находится в Кировском районе и управляет несколькими многоэтажками. Как полагается, регулярно выставляет счет жильцам за потребленные коммунальные ресурсы и принимает от них оплату.

Согласно уставу УК, директор имеет полномочия распределять поступившие от жильцов денежные средства. Однако вместо того, чтобы перечислять нужные суммы за тепло и горячую воду, он переводил деньги своему работнику. С августа 2017 по февраль 2019 набежало 2 миллиона 638 тысяч рублей. Раскрыла мошенническую схему прокуратура в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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