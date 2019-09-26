2019-09-26T05:23:41+03:00
Происшествия

Мошенник назвался главным врачом Красноярской краевой больницы и обокрал пенсионерку

Бабушка перевела ему на счет 190 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мошенник назвался главным врачом Красноярской краевой больницы и обокрал пенсионеркуМошенник назвался главным врачом Красноярской краевой больницы и обокрал пенсионеркуФото: Мария ЛЕНЦ
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Мошенник под главного врача Красноярской краевой больницы обокрал пенсионерку из Минусинска. Сыграл, видимо, на страхах и эмоциях пожилой женщины. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Несколько дней назад в дежурную часть Минусинска обратилась 64-летния местная жительница. Пожаловалась: ей позвонил мужчина, представился главным врачом главной больницы края. Сообщил, что жизнь женщины висит на волоске, ей срочно требуется лечение, но оно будет дорогостоящим. В панике женщина перевела авансом за лечение и медикаменты на карту звонившему 190 тысяч рублей. Собралась и стала ждать, что за ней приедут и отвезут в больницу. Однако ничего подобного не произошло. А телефон лже-главврача стал недоступен.

Убедившись, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновному грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Однако чтобы подобного не повторялось, правоохранители еще раз предупреждают: никогда не переводите деньги незнакомым людям, как бы они ни называли себя по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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