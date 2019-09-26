2019-09-26T04:40:27+03:00
Общество

В Красноярске мужчина на «Ниве» пытался разогнать свору собак

Агрессивные животные терроризируют микрорайон «Солнечный» [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мужчина на «Ниве» пытался разогнать свору собакВ Красноярске мужчина на «Ниве» пытался разогнать свору собак
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В Красноярске мужчина на «Ниве» пытался разогнать свору бродячих собак. Видео появилось на интернет-ресурсе «Красноярск №1». Дело происходит в микрорайоне «Солнечном», в ЖК «Снегири» - это новостройки на самой окраине. Территория здесь еще не благоустроена, так что агрессивные животные чувствуют себя полными хозяевами.

В Красноярске мужчина на «Ниве» пытался разогнать свору собак.

Автор видео поясняет за кадром, что собаки нападают на людей, которые просто идут по дороге, и на тех, кто гуляет со своими питомцами. Видимо, были обращения к властям, однако никто ничего не может сделать. Тем не менее, свора становится все больше, а жителям новостроек ходить больше негде. Вот и получается – идут домой на свой страх и риск.

Логично будет предположить, что эти собаки выросли на стройке этого жилого комплекса, поэтому считают территорию своей – такое происходит часто. Сначала строители заводят пару собак для охраны территории, кормят их. А когда дом сдается, просто уезжают, бросив животных на произвол судьбы, после чего те сбиваются в стаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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