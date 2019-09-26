2019-09-26T04:13:12+03:00
Происшествия

В Красноярске на бизнесмена, платившего за информацию о покойниках, завели уголовное дело

Директор похоронной фирмы платил полицейским
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске на бизнесмена, платившего за информацию о покойниках, завели уголовное делоВ Красноярске на бизнесмена, платившего за информацию о покойниках, завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске на бизнесмена, платившего сотрудникам полиции за информацию о покойниках, завели уголовное дело. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, оно было выделено следователями из уголовного дела, которое в начале сентября возбудили на двух сотрудников отдела полиции № 6 (Свердловский район).

Напомним, что, по предварительным данным, 36-летний директор фирмы под названием «КПД похоронный сервис» в период с 2017 по июль 2019 года покупал информацию о родственниках только что умерших граждан. За каждую фамилию, в случае заключенной сделки, платил по 1 – 2 тысячи рублей.

Не успевали родственники покойного опомниться от печальной новости, а у них на пороге уже стояли представители похоронной фирмы и навязывали свой договор на обслуживание. Итого общий размер взяток, переданных подозреваемым бизнесменом, составляет 54 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске директор управляющей компании перевел на счет сантехника 2,6 миллионов рублей
Красноярские лесопереработчики не будут возвращать 3,1 миллиона долларов шотландцам
Мошенник назвался главным врачом Красноярской краевой больницы и обокрал пенсионерку
Глава Красноярска прокомментировал скандал со сносом забора вокруг Троицкого кладбища
В Красноярске мужчина на «Ниве» пытался разогнать свору собак
В Красноярске 30 семей заставили экстренно переселяться из ветхого дома
В Красноярском крае жители протестуют против сплошной вырубки хвойного леса
Красноярский студент изобрел куртку для поиска пропавших людей
В Красноярске на набережной множество мертвых птиц
В Красноярске генпрокурор России Юрий Чайка назвал причины распространения лесных пожаров
В Красноярске мужчина из ревности убил молодую женщину и ее 4-летнюю дочку
За неделю в крае заболели гриппом почти 10 тысяч человек, в Красноярске – около 6 тысяч
Красноярцев приглашают вкусно и полезно отпраздновать юбилей сада Крутовского!
В Красноярске чиновник, уволенный за срубленные деревья, по суду вернул место работы и получил компенсацию около миллиона рублей
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
В Красноярском крае продолжается голосование за самых профессиональных и опытных медицинских работников
Tele2 предлагает красноярцам в рассрочку смартфон и год связи
В Красноярске на остановке «Спортзал» нашли мужчину с огнестрельным ранением