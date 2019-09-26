СЕГОДНЯ 04:13 2019-09-26T04:13:12+03:00

В Красноярске на бизнесмена, платившего за информацию о покойниках, завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске на бизнесмена, платившего сотрудникам полиции за информацию о покойниках, завели уголовное дело. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, оно было выделено следователями из уголовного дела, которое в начале сентября возбудили на двух сотрудников отдела полиции № 6 (Свердловский район).

Напомним, что, по предварительным данным, 36-летний директор фирмы под названием «КПД похоронный сервис» в период с 2017 по июль 2019 года покупал информацию о родственниках только что умерших граждан. За каждую фамилию, в случае заключенной сделки, платил по 1 – 2 тысячи рублей.

Не успевали родственники покойного опомниться от печальной новости, а у них на пороге уже стояли представители похоронной фирмы и навязывали свой договор на обслуживание. Итого общий размер взяток, переданных подозреваемым бизнесменом, составляет 54 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU