В Красноярске 30 семей заставили экстренно переселяться из ветхого дома

СЕГОДНЯ 19:27 2019-09-25T19:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Специальная комиссия по ЧС признала аварийным дом №17 на ул. Малиновского, здание может обрушиться в любой момент. Жителей пришлось экстренно выселять, об этом сообщает ТВК.

30 семей в одночасье остались без жилья. «Эти все граждане имеют право на предоставление жилья. Исходя из оценки жилья и площади квартиры. Понятно, что дом стоял на расселение далеко, но сейчас по решению комиссии по ЧС, он будет в очереди подвинут. Какое-то время придется пожить в маневренном фонде или у родственников, или квартиру снимать», − рассказал глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев.

Жителям аварийного дома пообещали помочь с перевозкой вещей, а семьям с детьми предоставить место в других детских садах и школах. Когда дадут новую квартиру взамен аварийной, неизвестно, пока людям предлагают пожить там, где предложат или самостоятельно решать внезапно возникшую жилищную проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU