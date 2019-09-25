2019-09-25T19:27:49+03:00
Общество

В Красноярске 30 семей заставили экстренно переселяться из ветхого дома

Дом может рухнуть в любой момент
Татьяна РЯБИНИНА
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Улица Малиновского, 17, именно этот дом признали опасным. Фото ТВКУлица Малиновского, 17, именно этот дом признали опасным. Фото ТВК
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Специальная комиссия по ЧС признала аварийным дом №17 на ул. Малиновского, здание может обрушиться в любой момент. Жителей пришлось экстренно выселять, об этом сообщает ТВК.

30 семей в одночасье остались без жилья. «Эти все граждане имеют право на предоставление жилья. Исходя из оценки жилья и площади квартиры. Понятно, что дом стоял на расселение далеко, но сейчас по решению комиссии по ЧС, он будет в очереди подвинут. Какое-то время придется пожить в маневренном фонде или у родственников, или квартиру снимать», − рассказал глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев.

Жителям аварийного дома пообещали помочь с перевозкой вещей, а семьям с детьми предоставить место в других детских садах и школах. Когда дадут новую квартиру взамен аварийной, неизвестно, пока людям предлагают пожить там, где предложат или самостоятельно решать внезапно возникшую жилищную проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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