2019-09-25T16:24:08+03:00
Общество

В Красноярском крае жители протестуют против сплошной вырубки хвойного леса

Вырубку лесов приостановили местные жители в Боготольском районе
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Жители края протестуют против вырубки леса.Жители края протестуют против вырубки леса.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Компания из Ачинска «Альфа-Инвест» получила федеральную землю площадью в 36,6 га под вырубку сосны. Если бизнесмены сумеют реализовать свой проект в полном объеме, то, по приблизительным подсчетам, их доход составит более 28 млн рублей. При этом за аренду участка компания выплатит государству согласно контракту за весь период использования – 8,7 млн рублей.

Историей приобретения участка заинтересовалась общественность села Красный завод, которое находится в непосредственной близости зоны вырубки, об этом сообщает информационное агентство Запад 24.

По мнению местных жителей села Красный завод, рубка леса и разработка мраморного карьера нанесет ущерб экологии, так как в 200 метрах от участка разработки находится водоохранная зона заповедника «Арга», а также детский лагерь и жилые дома.

Активисты села сообщают о том, что власть не уведомила ни об общественных слушаниях, ни о начале разработки и вырубки леса.

Огромный участок леса достался компании «Альфа-Инвест» благодаря подписи Людмилы Жигловой, заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края. Директор компании, которая хочет заняться вырубкой леса, жительница Ачинска Вера Непорадо.

Жители села в ответ на свои письма протеста получают ответы, что все законно. Тем не менее, активисты из села Красный завод в случае возобновления деятельности заготовителей леса и исследователей недр, готовы перекрыть федеральную трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский студент изобрел куртку для поиска пропавших людей
В Красноярске на набережной множество мертвых птиц
В Красноярске генпрокурор России Юрий Чайка назвал причины распространения лесных пожаров
В Красноярске мужчина из ревности убил молодую женщину и ее 4-летнюю дочку
За неделю в крае заболели гриппом почти 10 тысяч человек, в Красноярске – около 6 тысяч
Красноярцев приглашают вкусно и полезно отпраздновать юбилей сада Крутовского!
В Красноярске чиновник, уволенный за срубленные деревья, по суду вернул место работы и получил компенсацию около миллиона рублей
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
В Красноярском крае продолжается голосование за самых профессиональных и опытных медицинских работников
Tele2 предлагает красноярцам в рассрочку смартфон и год связи
В Красноярске на остановке «Спортзал» нашли мужчину с огнестрельным ранением