В Красноярском крае жители протестуют против сплошной вырубки хвойного леса

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-25T16:24:08+03:00

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Компания из Ачинска «Альфа-Инвест» получила федеральную землю площадью в 36,6 га под вырубку сосны. Если бизнесмены сумеют реализовать свой проект в полном объеме, то, по приблизительным подсчетам, их доход составит более 28 млн рублей. При этом за аренду участка компания выплатит государству согласно контракту за весь период использования – 8,7 млн рублей.

Историей приобретения участка заинтересовалась общественность села Красный завод, которое находится в непосредственной близости зоны вырубки, об этом сообщает информационное агентство Запад 24.

По мнению местных жителей села Красный завод, рубка леса и разработка мраморного карьера нанесет ущерб экологии, так как в 200 метрах от участка разработки находится водоохранная зона заповедника «Арга», а также детский лагерь и жилые дома.

Активисты села сообщают о том, что власть не уведомила ни об общественных слушаниях, ни о начале разработки и вырубки леса.

Огромный участок леса достался компании «Альфа-Инвест» благодаря подписи Людмилы Жигловой, заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края. Директор компании, которая хочет заняться вырубкой леса, жительница Ачинска Вера Непорадо.

Жители села в ответ на свои письма протеста получают ответы, что все законно. Тем не менее, активисты из села Красный завод в случае возобновления деятельности заготовителей леса и исследователей недр, готовы перекрыть федеральную трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU