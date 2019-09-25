В Красноярске на набережной множество мертвых птиц.

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-25T14:26:30+03:00

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Тревогу забили жители: они сняли мертвых птиц на фото и видео и выложили в социальные сети. На них видно, что погибшие птицы буквально на каждом шагу!

Птицы погибли на Ярыгинской набережной в микрорайоне «Белые Росы».

Что стало причиной их гибели, непонятно, однако люди высказывают множество версий. Например, считают, что птицы могли разбиться о стеклянные фасады домов. На эту мысль натолкнула аналогия с визит-центром на острове Татышев, напомним, этим летом там массово разбивались птицы, которые не видела стекла.

Еще одна версия: травили собак, а вместе с ними могли отравиться и птицы.

Традиционно упомянута и плохая экология, точнее, вода в Абаканской протоке.

И, конечно, птичий грипп. Однако точную причину гибели могут назвать только специалисты после лабораторного исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU