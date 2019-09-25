СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-25T10:40:50+03:00

В Красноярске мужчина из ревности убил молодую женщину и ее 4-летнюю дочку.

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Накануне вечером в полицию обратилась жительница Красноярска и сообщила, что из соседней квартиры идет сильный трупный запах. Когда сотрудники уголовного розыска вскрыли квартиру, они нашли тела 28-летней женщины и ее 4-летней дочери с ножевыми ранениями.

По горячим следам был задержан сожитель потерпевшей. Он и рассказал, что около недели назад на почве ревности совершил убийство своей сожительницы и её дочери.

Сотрудники полиции сняли на видео признание, мужчина совершенно спокойно говорит о том, что увидел на улице свою сожительницу, которая шла с другим мужчиной. Это и стало причиной для страшного убийства заподозренной в неверности женщины. Заодно под руку попал и маленький ребенок, ставший свидетелем страшной расправы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU