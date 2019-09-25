За неделю в крае заболели гриппом почти 10 тысяч человек, в Красноярске – около 6 тысяч

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-25T10:19:38+03:00

Изменить размер текста: A A

За неделю с 16 по 22 сентября в Красноярском крае заболели ОРВИ и гриппом 9810 человек, это ниже эпидемического порога на 31,5%.

В Красноярске ситуация более тревожная: ОРВИ и гриппом заболели 5781 человек, что ниже эпидемического порога всего на 13,3%.

Чаще всего болеют дети 3-6 лет.

Напомним, вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем – при кашле и чихании, с каплями слюны. Поэтому главная мера безопасности – избегать контакта с больными, тщательно мыть руки.

Пока не наступил эпидемический подъем заболеваемости гриппом, важно успеть сделать прививку. В Красноярском крае продолжается сезонная иммунизация против гриппа трехвалентной вакциной «Совигрипп». Это самая эффективная мера профилактики гриппа. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

По состоянию на 20 сентября в Красноярском крае привито 9,5% населения края. Основная доля прививок сделана за счет федерального бюджета, за счет средств работодателей и личных средств граждан привито всего 778 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU