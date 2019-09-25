Красноярцев приглашают вкусно и полезно отпраздновать юбилей сада Крутовского!
115-летие ботанического сада откроет и.о. ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов.
В 10:00 начнется экскурсия по саду, на которой гостей познакомят с историей сада, покажут уникальные стелющиеся яблони и объекты культурного наследия. Экскурсанты узнают легенды сада и его современное состояние.
Затем состоится мастер-класс по прививкам плодовых культур. Желающих научат выполнять прививки, расскажут почему, как и когда нужно это делать, какие инструменты для этого нужны, как отличить привитый саженец от непривитого при покупке и т.п.
А около 12 часов начнется демонстрация-дегустация плодов яблони осенних и зимних сортов, произрастающих в саду.
Адрес сада: ул. Сад Крутовского, 1 (ост. «Турбаза», автобусы №19, 50, 78).
Напомним, сад был основан в 1904 году сибирским садоводом Всеволодом Михайловичем Крутовским (1864-1945). Сейчас здесь произрастают 39 крупноплодных сортов яблони из различных географических зон.
ИСТОЧНИК KP.RU