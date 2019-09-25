2019-09-25T09:37:07+03:00
Общество

Красноярцев приглашают вкусно и полезно отпраздновать юбилей сада Крутовского!

Он состоится завтра, 26 сентября
Татьяна РЯБИНИНА
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Уникальные сорта яблонь увидят и попробуют те, кто придет на юбилей сада Крутовского!Уникальные сорта яблонь увидят и попробуют те, кто придет на юбилей сада Крутовского!Фото: Мария ЛЕНЦ
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115-летие ботанического сада откроет и.о. ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов.

В 10:00 начнется экскурсия по саду, на которой гостей познакомят с историей сада, покажут уникальные стелющиеся яблони и объекты культурного наследия. Экскурсанты узнают легенды сада и его современное состояние.

Затем состоится мастер-класс по прививкам плодовых культур. Желающих научат выполнять прививки, расскажут почему, как и когда нужно это делать, какие инструменты для этого нужны, как отличить привитый саженец от непривитого при покупке и т.п.

А около 12 часов начнется демонстрация-дегустация плодов яблони осенних и зимних сортов, произрастающих в саду.

Адрес сада: ул. Сад Крутовского, 1 (ост. «Турбаза», автобусы №19, 50, 78).

Напомним, сад был основан в 1904 году сибирским садоводом Всеволодом Михайловичем Крутовским (1864-1945). Сейчас здесь произрастают 39 крупноплодных сортов яблони из различных географических зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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