В Красноярске чиновник, уволенный за срубленные деревья, по суду вернул место работы и получил компенсацию около миллиона рублей
На фоне массовой вырубки деревьев, ставшей поводом для беспокойства красноярцев, эта история выглядит просто фантастически!
В августе прошлого года жители возмущались вырубкой деревьев на улице 9 Мая (от ул. Авиаторов до ул. Урванцева), где под топор пошли 25 берез и лиственниц. Мэр города Сергей Ерёмин пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных. Разобрался и наказал. Через месяц после этого события, в сентябре, уволили заместителя руководителя «Управления дорог и благоустройства Красноярска» Александр Горленко.
А он не смирился с этим решением и подал в суд. В иске Александр Горленко указал, что никаких распоряжений не давал, а указанные причины увольнения не соответствуют действительности. Материальная сторона вопроса такова: вернуть утраченный заработок и выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Сначала суд отказал, а после обжалования этого решения требования истца все-таки удовлетворили, об этом сообщает Лаборатория новостей.
История показательная: лес рубят, щепки летят, назначенные виноватыми подают в суд и получают сумму с шестью нулями в качестве компенсации. Чем закончится истории с вырубками 2019 года и сноса исторической ценности, ограды Троицкого кладбища, пока неизвестно. Узнаем через год?
ИСТОЧНИК KP.RU