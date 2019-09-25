2019-09-25T08:59:04+03:00
Общество

В Красноярске чиновник, уволенный за срубленные деревья, по суду вернул место работы и получил компенсацию около миллиона рублей

Это бывший заместитель руководителя «Управления дорог и благоустройства Красноярска» Александр Горленко добился восстановления в должности
Татьяна РЯБИНИНА
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Из-за этих срубленных деревьев и началась история, которая закончилась миллионной компенсацией и восстановлением в должности уволенного чиновника. Фото Александра Глискова.Из-за этих срубленных деревьев и началась история, которая закончилась миллионной компенсацией и восстановлением в должности уволенного чиновника. Фото Александра Глискова.
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На фоне массовой вырубки деревьев, ставшей поводом для беспокойства красноярцев, эта история выглядит просто фантастически!

В августе прошлого года жители возмущались вырубкой деревьев на улице 9 Мая (от ул. Авиаторов до ул. Урванцева), где под топор пошли 25 берез и лиственниц. Мэр города Сергей Ерёмин пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных. Разобрался и наказал. Через месяц после этого события, в сентябре, уволили заместителя руководителя «Управления дорог и благоустройства Красноярска» Александр Горленко.

А он не смирился с этим решением и подал в суд. В иске Александр Горленко указал, что никаких распоряжений не давал, а указанные причины увольнения не соответствуют действительности. Материальная сторона вопроса такова: вернуть утраченный заработок и выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Сначала суд отказал, а после обжалования этого решения требования истца все-таки удовлетворили, об этом сообщает Лаборатория новостей.

История показательная: лес рубят, щепки летят, назначенные виноватыми подают в суд и получают сумму с шестью нулями в качестве компенсации. Чем закончится истории с вырубками 2019 года и сноса исторической ценности, ограды Троицкого кладбища, пока неизвестно. Узнаем через год?

ИСТОЧНИК KP.RU

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