ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-25T07:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна «облачная» квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS.

В отличие от обычной электронной подписи для «облачной» не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие – подписать или отклонить документ.

Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах, благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным SMS-подтверждением. Еще одним важным преимуществом сервиса является возможность заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету — в режиме офлайн.

«Сервис облачной электронной подписи реализован в рамках очередного этапа стратегии ВТБ по совершенствованию и внедрению передовых технологичных продуктов. Новая онлайн опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Реклама