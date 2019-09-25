2019-09-25T07:33:12+03:00
Общество

ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна «облачная» квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS.

В отличие от обычной электронной подписи для «облачной» не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие – подписать или отклонить документ.

Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах, благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным SMS-подтверждением. Еще одним важным преимуществом сервиса является возможность заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету — в режиме офлайн.

«Сервис облачной электронной подписи реализован в рамках очередного этапа стратегии ВТБ по совершенствованию и внедрению передовых технологичных продуктов. Новая онлайн опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае продолжается голосование за самых профессиональных и опытных медицинских работников
Tele2 предлагает красноярцам в рассрочку смартфон и год связи
В Красноярске на остановке «Спортзал» нашли мужчину с огнестрельным ранением
Наела 40 килограммов! Белая медведица из Норильска поправляется и переезжает в новый вольер
В Красноярске объявлен лонг-лист литературной премии «НОС»
Утверждена смета строительства моста через Енисей в Красноярском крае
«Смотрите, моя бэйбочка»: интимные фото красноярской девушки стали поводом для вымогательства
Житель Зеленогорска похвалился в соцсетях стрельбой из своего окна
Шанхай на виадуке любви. Шашлычные у Центрального парка суд снова отправил под снос
На стройке в Красноярска нашли мину
Главой крупнейшей УК Красноярска стал бывший чиновник из Новосибирска
Вызывайте экзорциста! Пранкер из Красноярска ставит шок-эксперименты ради лайков
Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Красноярском крае
«Орел и решка» летит в Хакасию
Красноярскую «Балтику» продают с гигантской скидкой
Много паутин! Морозную зиму в крае предсказали пауки
Красноярских спортсменок с победами лично поздравил губернатор
«Машину нашли на обочине»: семья из 4 человек ушла в тайгу за шишками и не вернулась
Красноярский край назвали регионом, где чаще всего пропадают дети
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора
В Красноярск приехал генеральный прокурор Юрий Чайка
Одинаково серые. Новые ограждения за 20 млн установят в Красноярске