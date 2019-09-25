СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-25T07:13:01+03:00

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В Красноярском крае продолжается голосование за самых профессиональных и опытных медицинских работников

В номинации «Верность профессии» пока представлены четыре кандидата

Мастерство приобретается со стажем! В красноярских больницах много врачей, которые, несмотря на преклонный возраст, продолжают работать. Это ветераны, представители старой школы в медицине. Зрелые врачи имеют колоссальный профессиональный и жизненный опыт, развитую интуицию, устойчивые навыки. Для них профессия уже не просто работа – это вся жизнь! Но, главное - они щедро делятся знаниями с молодыми специалистами.

В рамках проекта «Клиника года - 2019» продолжается голосование в номинации «Верность профессии». На сегодняшний день в ней представлены четыре участника.

Наталья Леонидовна Лукашенко возглавляет больничную аптеку Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона»

Наталья Леонидовна Лукашенко более 30 лет возглавляет больничную аптеку в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона» - одну из крупнейших в крае. Вместе с врачами больницы ей удается внедрять в лечебный процесс новые высокоэффективные лекарственные средства, современные изделия медицинского назначения и перевязочные средства. Коллеги говорят о Наталье Леонидовке, как о честном и отзывчивом человеке, строгом, но справедливом руководителе, опытном наставнике. Десятки молодых провизоров были подготовлены ею к самостоятельной работе (подробности).

Людмила Анатольевна Данилова, старшая медицинская сестра ревматологического отделения Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона»

Людмила Анатольевна Данилова, старшая медицинская сестра ревматологического отделения КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона». Ее медицинский стаж насчитывает 46 лет. Все эти годы место работы неизменно. Начинала санитаркой, потом стала процедурной сестрой. И уже 35 лет - руководителем большого сестринского коллектива. Ее большая заслуга, чтобы была организована работа открытого в 1983 году ревматологического отделения больницы (подробности).

Александр Михайлович Еремеев, врач-отоларинголог Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона»

Александр Михайлович Еремеев, врач-отоларинголог в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона». Уже много лет он лечит уши и носы. А еще консультирует пациентов взрослой хирургии. 50 лет в профессии! За эти полвека через руки доктора Еремеева прошли тысячи людей. Кому-то он ухо оперировал, кому-то аденоиды вырезал, а для кого-то даже стал донором крови... Всего и не упомнишь, а люди при встрече узнают, улыбаются, благодарят (подробности).

Галина Михайловна Кузнецова, главная медицинская сестра Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»

Галина Михайловна Кузнецова работает в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4» более 43 лет, из них 35 лет - главной медицинской сестрой. Глубокая, сдержанная, рассудительная, она сумела грамотно и четко организовать работу среднего и младшего медицинского персонала. А сколько на ее счету уколов, перевязок, участия в наркозах и ассистенции на операциях - и не счесть! Ведь это не простая медицинская сестра, а высококвалифицированный специалист с высшим образованием (подробности).

Проголосовать за участников номинации «Верность профессии» дела можно до 17 ноября включительно на сайте kp.ru.

Напоминаем, что проект «Клиника года - 2019» - это народный конкурс. Не только больницы, поликлиники и медицинские центры могут выдвигать своих кандидатов. Это может сделать каждый житель Красноярского края. Отправьте фотографию медицинского работника (врач, доктор, медсестра и др.), а также информацию о нем на электронный адрес «Комсомолки»: konkurs_kp @mail.ru. Можете добавить, почему именно этот номинант должен победить, о его успехах и достижениях. И обязательно укажите номинацию. Может быть это «Любимый доктор» или «Мобильный доктор», а может быть «Прорыв года»? Решать вам!

ИСТОЧНИК KP.RU