2019-09-25T06:45:44+03:00
Новости компаний

Tele2 предлагает красноярцам в рассрочку смартфон и год связи

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В акции «Мой смартфон онлайн» могут принять участие не только новые, но и действующие абоненты оператора. По сравнению со стандартным сценарием покупки, выгода клиента составит до 30 00 руб. Купить комплект в рамках программы можно и в рассрочку. Список салонов и полные условия программы – на tele2.ru.

В рамках акции Tele2 фокусируется на продаже современных смартфонов с поддержкой 4G. По итогам второго квартала 2019 года аппараты с поддержкой LTE продемонстрировали наибольший рост в Красноярске – их доля в общей базе смартфонов увеличилась на 14 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 50%.

Для программы Tele2 отобрала ряд 4G-смартфонов в ценовой категории от 8 тыс. руб. основных партнеров оператора: Samsung, Huawei, Xiaomi и ряд других. При этом Samsung, Huawei и Xiaomi стали самыми популярными вендорами у клиентов по итогам первого полугодия 2019 года: устройствами этих производителей пользуются более 50% владельцев смартфонов в сети Tele2.

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