В Красноярске на остановке «Спортзал» нашли мужчину с огнестрельным ранением

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-25T06:29:57+03:00

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Выстрелы на улицах в 90-х не закончились, такие происшествия происходят и сейчас, в 2019-м. Около трех недель назад случайные прохожие нашли раненого мужчину без сознания на остановке «Спортзал», они и вызвали скорую помощь. Это было около двух часов ночи. Прибывшая бригада обнаружила открытую черепно-мозговую травму – мужчине выстрелили в голову. В крайне тяжелом состоянии его увезли в больницу, сделали операцию и поместили в реанимацию, где подключили к искусственной вентиляции легких.

О таких случаях медики обязаны сообщить в полицию, что и было сделано. Возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 1 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Удалось установить личность потерпевшего, мужчине 28 лет. Жертва в тяжелом состоянии, в коме, кроме огнестрельного ранения, у него мелкооскольчатый перелом теменной кости. Потерпевший не может дать показания, следствие пытается установить обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU