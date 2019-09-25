2019-09-25T05:12:12+03:00
Дом. Семья

Наела 40 килограммов! Белая медведица из Норильска поправляется и переезжает в новый вольер

Об этом сообщил директор парка «Роев ручей»
Татьяна РЯБИНИНА
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Тесная клетка в прошлом, у медведицы - новоселье!Тесная клетка в прошлом, у медведицы - новоселье!Фото: Мария ЛЕНЦ
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На своей страничке в социальных сетях директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань написал: «В ускоренном порядке подготовили временный вольер для найдёныша - белой медведицы из Норильска. Палаты не царские, но увеличили площадь существовавшего вольера в два раза, построили новый бассейн. Сейчас главная задача - отмыть барышню до наступления морозов и продолжить реабилитацию. Вес наели до 147 кг со 106 при поступлении. Это уже не дистрофик, а тощая хулиганка. Ещё кг сорок доберёт, и будет на выданье». Андрей Вениаминович также поблагодарил за финансовую помощь АНО "Общество дикой природы" и ПАО "НК Роснефть" за поддержку белых медведей в зоопарках России.

Напомним, медведица вышла на улицы Норильска и, истощенная до предела, ела мусор. Ее привезли в Красноярск в конце июня и с тех пор усиленно откармливают. Прибавка в весе только на первый взгляд кажется существенной, ведь надо набрать еще столько же! медведица меняется на глазах: из тощего оборвыша она превращается в красавицу с длинной блестящей шерстью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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