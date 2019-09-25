2019-09-25T04:46:13+03:00
Звезды

В Красноярске объявлен лонг-лист литературной премии «НОС»

Первые дебаты пройдут в нашем городе 31 октября, в день открытия Красноярской ярмарки книжной культуры
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.
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В длинный список премии вошли 16 произведений, выбранных из 303, поступивших на конкурс.

Следующим этапом премии «НОС» станет формирование шорт-листа в процессе публичных дебатов на Красноярской ярмарке книжной культуры 31 октября. Третий этап - финальные дебаты жюри и экспертов с выбором главного победителя - состоится в Москве в начале 2020 года.

С 15 октября на официальной странице премии на сайте Фонда Михаила Прохорова начнется читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».

Напомним, литературная премия «НОС» основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии – открытость процесса принятия решений. В разные годы обладателями премии «НОС» становились Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Андрей Иванов, Алексей Цветков-младший, Игорь Вишневецкий, Данила Зайцев, Борис Лего, Мария Степанова.

В этом году в лонг-лист вошли:

1) Николай Кононов. Восстание. М.: Новое издательство, 2019;

2) Андрей Иванов. Обитатели потешного кладбища. М.: Эксмо, 2019;

3) Александр Долинин. Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар". М.: Новое издательство, 2019;

4) Кирилл Кобрин. Поднебесный экспресс. М.: НЛО, 2019;

5) Александр Стесин. Нью-йоркский обход. М.: НЛО, 2019;

6) Александр Скидан. Путеводитель по N. М.: Носорог, 2018;

7) Линор Горалик. Все, способные дышать дыхание. М.: АСТ, 2019;

8) Александр Ярин. Жизнь Алексея: Диалоги. СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018;

9) Даниил Туровский. Вторжение. Краткая история русских хакеров. М.: Individuum, 2019;

10) Мария Рыбакова. Если есть рай. М.: Журнал Знамя, 2018;

11) Евгений Никитин. Про папу. М.: Издательский проект «Русский Гулливер», 2019;

12) Евгений Чижов. Собиратель рая. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019;

13) Алексей Поляринов. Центр тяжести. М.: Эксмо, 2018;

14) Павел Пепперштейн. Тайна нашего времени. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019;

15) София Cиницкая. Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине. СПБ.: Лимбус Пресс, 2019;

16) Алексей Сальников. Опосредованно. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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