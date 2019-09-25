Утверждена смета строительства моста через Енисей в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-25T04:36:24+03:00

Трудно представить, что когда-то моста не было даже в Красноярске! Этот, Коммунальный, построили только полвека назад. Фото: Мария ЛЕНЦ

Он станет седьмым по счету переходом через реку

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Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности стоимости строительства моста в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе и выдала положительное заключение, об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, проект моста стал частью федеральной программы по развитию Нижнего Приангарья более десяти лет назад. В прошлом году его включили в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Общая протяженность мостового перехода составит более 2 км, длина самого моста через реку - почти 1,2 км. Плюс примыкания к дорогам и кольцевая развязка, соединяющая трассу «Красноярск - Енисейск» с мостом на левом берегу Енисея. Сейчас в этом районе летом работает паром, зимой – ледовая переправа.

Новый мост очень нужен жителям Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского районов, он необходим для экономического развития этих территорий, поскольку многократно снизит транспортные издержки новых и действующих производств.

Средства на строительство объекта будет направлены из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU