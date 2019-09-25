2019-09-25T04:36:24+03:00
Экономика

Утверждена смета строительства моста через Енисей в Красноярском крае

Он станет седьмым по счету переходом через реку
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Трудно представить, что когда-то моста не было даже в Красноярске! Этот, Коммунальный, построили только полвека назад.Трудно представить, что когда-то моста не было даже в Красноярске! Этот, Коммунальный, построили только полвека назад.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности стоимости строительства моста в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе и выдала положительное заключение, об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, проект моста стал частью федеральной программы по развитию Нижнего Приангарья более десяти лет назад. В прошлом году его включили в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Общая протяженность мостового перехода составит более 2 км, длина самого моста через реку - почти 1,2 км. Плюс примыкания к дорогам и кольцевая развязка, соединяющая трассу «Красноярск - Енисейск» с мостом на левом берегу Енисея. Сейчас в этом районе летом работает паром, зимой – ледовая переправа.

Новый мост очень нужен жителям Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского районов, он необходим для экономического развития этих территорий, поскольку многократно снизит транспортные издержки новых и действующих производств.

Средства на строительство объекта будет направлены из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
В Красноярском крае продолжается голосование за самых профессиональных и опытных медицинских работников
Tele2 предлагает красноярцам в рассрочку смартфон и год связи
В Красноярске на остановке «Спортзал» нашли мужчину с огнестрельным ранением
Наела 40 килограммов! Белая медведица из Норильска поправляется и переезжает в новый вольер
В Красноярске объявлен лонг-лист литературной премии «НОС»
«Смотрите, моя бэйбочка»: интимные фото красноярской девушки стали поводом для вымогательства
Житель Зеленогорска похвалился в соцсетях стрельбой из своего окна
Шанхай на виадуке любви. Шашлычные у Центрального парка суд снова отправил под снос
На стройке в Красноярска нашли мину
Главой крупнейшей УК Красноярска стал бывший чиновник из Новосибирска
Вызывайте экзорциста! Пранкер из Красноярска ставит шок-эксперименты ради лайков
Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Красноярском крае
«Орел и решка» летит в Хакасию
Красноярскую «Балтику» продают с гигантской скидкой
Много паутин! Морозную зиму в крае предсказали пауки
Красноярских спортсменок с победами лично поздравил губернатор
«Машину нашли на обочине»: семья из 4 человек ушла в тайгу за шишками и не вернулась
Красноярский край назвали регионом, где чаще всего пропадают дети
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора
В Красноярск приехал генеральный прокурор Юрий Чайка
Одинаково серые. Новые ограждения за 20 млн установят в Красноярске